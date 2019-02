Pakistan bittet UNO um Deeskalation der Spannungen mit Indien

Islamabad/Srinagar (APA/dpa) - Pakistan bittet die Vereinten Nationen um eine Intervention zum Abbau der Spannungen mit dem Nachbarland Indien. Der pakistanische Außenminister, Shah Mahmood Qureshi, sandte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres Montagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Brief. „Die Vereinten Nationen müssen eingreifen, um Spannungen abzubauen“, heißt es darin.

Die Spannungen mit Indien hatten nach einem tödlichen Bombenanschlag in der umkämpften Region Kaschmir am Donnerstag zugenommen. Ein junger Mann aus dem indischen Teil Kaschmirs hatte eine Autobombe gezündet und damit 40 Angehörige der indischen paramilitärischen Polizeitruppe CRPF getötet.

Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indien und seiner Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 beanspruchen die beiden Länder Kaschmir für sich - sie kontrollieren jeweils einen Teil. Die heutigen Atommächte führten bereits zwei Kriege um das Himalaya-Tal.

Der Brief an die UNO folgt auf Drohungen Indiens, Pakistan diplomatisch zu isolieren. Qureshi bat den UNO-Chef, rasch zu intervenieren, bevor die Situation weiter eskaliere.

Die aus Pakistan stammende Terrorgruppe Jaish-e-Mohammad (JeM), die seit vielen Jahren in Indien aktiv ist, reklamierte den Anschlag für sich. Es war der tödlichste Angriff auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir seit Beginn des Aufstandes von Separatisten und Islamisten vor 30 Jahren. Indien machte Pakistan für den Anschlag verantwortlich. Die Regierung in Islamabad wies den Vorwurf zurück.

Der Befehlshaber der indischen Armeetruppen in Kaschmir, Generalleutnant Kanwal Jeet Singh Dillon, erklärte in einer Pressekonferenz am Dienstag, die in Kaschmir aktive Führung von Jaish-e-Mohammad sei ausgelöscht worden. Er warnte zudem, dass jeder, der in Kaschmir eine Waffe in die Hand nehme, getötet werde.

