Räuber wollten in Wien-Ottakring Handy haben - 22-Jähriger geschlagen

Wien (APA) - Zwei Räuber haben in der Nacht auf Montag einen 22-Jährigen in Wien-Ottakring überfallen, weil sie sein Handy haben wollten. Laut Polizeisprecher Harald Sörös war der junge Mann gegen 3.30 Uhr in der Thaliastraße unterwegs, als die Täter ihm das Mobiltelefon entreißen wollte. Sie schlugen ihn und verletzten ihn leicht im Gesichtsbereich. Doch der 22-Jährige wehrte sich verbissen und schrie.

Die Räuber ließen daraufhin von ihm ab und wollten flüchten. Dies gelang aber nur einem Mann, seinen Komplizen - einen 19-jährigen Österreicher - konnte der 22-Jährige festhalten, bis die Polizei kam. Die Beamten nahmen den Täter fest und zeigten ihn wegen versuchten Raubes an. Nach dem anderen Verdächtigen wurde gefahndet.