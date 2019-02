Ungarischer Präsident Ader kommt nach Wien

Wien (APA) - Der ungarische Staatspräsident Janos Ader kommt am morgigen Mittwoch nach Wien. Er trifft Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Nationalratspräsident Werner Sobotka (ÖVP). Nach dem Treffen mit Van der Bellen in der Hofburg ist eine Pressekonferenz für 13.00 Uhr angesetzt.

Ungarn und Österreich sind in jüngerer Zeit um äußere Harmonie bemüht, auch wenn es immer wieder Konflikte gibt. Jüngst sorgte die Indexierung der österreichischen Familienbeihilfe, die auch zahlreiche Kinder in Ungarn betrifft, für Unmut in Budapest und in zahlreichen anderen Ländern Mittel- und Osteuropas. Es wurde allerdings in Budapest wie in Wien betont, dass diese Sache mittlerweile auf EU-Ebene behandelt werde. Die EU-Kommission hat am 24. Jänner ein diesbezügliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet.

Außerdem hatten Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine ÖVP im vergangenen September die Einleitung eines EU-Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn im Europaparlament unterstützt. Ungarns rechtskonservative Regierungspartei Fidesz gehört wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an. Das sogenannte Artikel-7-Verfahren soll laut einer Mitteilung der Präsidentschaftskanzlei in Wien auch Thema der Gespräche zwischen den beiden Präsidenten am Mittwoch werden, ebenso wie das ungarische Projekt zum Ausbau des Atomkraftwerkes Paks südlich von Budapest.

Es ist erst Aders zweiter offizieller Besuch in Österreich seit seiner Amtsantrittsvisite im Juni 2012 beim damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Im Mai 2013 hatte er außerdem an der Eröffnung neuer Ausstellungen im ehemaligen Nazi-KZ Mauthausen in Oberösterreich teilgenommen.

Der 59-jährige Fidesz-Politiker wurde 2012 Staatspräsident Ungarns, nachdem sein Vorgänger Pal Schmitt nach einer Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit zurücktreten musste. Im März 2017 wurde Ader vom ungarischen Parlament für weitere fünf Jahre wiedergewählt.

Van der Bellen hatte nach seiner Amtsübernahme Budapest einen Antrittsbesuch im Juni 2017 abgestattet und dort auch Ader getroffen.

Ader gilt als „Urgestein“ der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz von Premier Viktor Orban. Während der ersten Regierung Orban von 1998 bis 2002 war Ader Parlamentspräsident, mit seinen zu Beginn 39 Jahren der jüngste in der ungarischen Geschichte. Zwischen 2002 und 2006 führte er die Fidesz-Parlamentsfraktion an. 2002/03 war er interimistisch auch Parteichef. 2009 bis 2012 saß Ader als Abgeordneter im Europaparlament.