Science Buster Martin Moder optimiert den Menschen

Wien (APA) - Eine „grundlegende Veränderung unserer Biologie ist erstmals in Reichweite“, ist der Wiener Molekularbiologe und Science Buster Martin Moder überzeugt. Die Optimierung des Menschen sei „schon bald keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens“, schreibt er in seinem neuen Buch „Genpoolparty“, in dem er erklärt, „wie die Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht“.

Moder hat mit den Siegen im ersten österreichischen und dem ersten europäischen Science Slam 2014 sein Talent unter Beweis gestellt, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam zu erklären. Seit 2016 ist er Mitglied der Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters. Diese Bühnenpräsenz prägt - auch in seinem Buch feuert Moder in jedem Absatz mindestens eine Pointe ab.

Dazwischen finden sich - wie schon in seinem ersten Buch „Treffen sich zwei Moleküle im Labor“ (2016) - leicht verständliche Erklärungen über das menschliche Genom, die biologischen Grundlagen von Intelligenz und Verhalten sowie verschiedenste Möglichkeiten für deren Veränderung. Und deren gibt es mittlerweile viele, das Spektrum reicht von der Genschere Crispr/Cas9 über die Transkranielle Magnetstimulation bis zu „Magic Mushrooms“. Moder lässt dabei den aktuellsten Forschungsstand zu den verschiedenen Themen einfließen, selbst die Ende vergangenen Jahres bekannt gewordenen, umstrittenen Designerbabys von He Jiankui haben es noch in das Buch geschafft.

Der chinesische Wissenschafter ist wohl der jüngste Beleg für Moders These, dass die „Verlockung, sich selbst oder andere genetisch zu verbessern, immer vorhanden sein wird - sei sie getrieben von Egozentrik. Größenwahn oder Nächstenliebe“. Antworten auf die Frage, in welchen Fällen eine Veränderung des Menschen sinnvoll oder gut ist, gibt er aber keine, das überlasse er gerne den Wissenschaftsphilosophen, schreibt der Autor und fordert dazu auf, „sich einfach darüber zu freuen, Teil der vermutlich geilsten Genpoolparty der Milchstraße zu sein“.

(S E R V I C E - Martin Moder „Genpoolparty - Wie die Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht“, Hanser Verlag, 208 S., 19,60 Euro, ISBN 978-3-446-26190-7; Buchpräsentation: 5. März 2019, 19.00 Uhr in der Buchhandlung Thalia Wien-Mitte, Landstraßer Hauptstraße 2A, 1030 Wien; Internet: https://www.martinmoder.at/)