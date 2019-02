Datenschutz - Post von Behörde irritiert

Wien (APA) - In der Datenschutz-Affäre geht die Post nun in die Offensive und kritisiert die Datenschutzbehörde. „Wir sind sehr irritiert über die Vorgehensweise, denn während wir bei der Behörde auf keinerlei Gesprächsbereitschaft zu inhaltlichen Fragen treffen, wird uns andererseits bereits zum zweiten Mal über die Medien eine Einleitung eines Verfahrens ausgerichtet“, so Post-Sprecher Michael Homola.

„Diese Kampagnisierung ist für uns nicht nachvollziehbar, denn es schwingt immer eine Form von Vorverurteilung mit“, sagte Homola am Dienstag zur APA. Die Post sei seit 18 Jahren ein Adressverlag und unterstütze die heimische Wirtschaft bei der treffsicheren Erhebung von Adressdaten.

