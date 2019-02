Brexit - Irische Regierung ersucht von Arznei-Hamsterkäufen abzusehen

Dublin (APA/Reuters) - Der irische Vize-Premierminister Simon Coveney hält die Iren dazu an, vor dem Brexit keine Medikamente zu horten. Irland habe Medikamente für mindestens acht Wochen nach dem Austrittsdatum auf Vorrat. „Die Hamsterkäufe selbst können zu Problemen in der Versorgung führen“, sagte Coveney in Dublin.

Trotz seiner großen Pharmaindustrie bezieht Irland viele Medikamente aus Großbritannien. Verbraucher fürchten, dass einige dieser Medikamente nicht mehr in der EU zulässig sein könnten, wenn Großbritannien die Union ohne Abkommen verlässt. Großbritannien soll am 29. März aus der EU ausscheiden, zu welchen Bedingungen ist allerdings noch unklar.