Bericht: Indiens Regierungspartei fördert Gewalt im Namen der Kuh

Neu-Delhi (APA/dpa) - Die Organisation Human Rights Watch (HRW) hat die indische Regierungspartei und die Polizei für Morde durch radikale Kuhschützer mitverantwortlich gemacht. Zwischen Mai 2015 und Dezember 2018 hätten Selbstjustiz-Gruppen im Namen des Kuhschutzes mindestens 44 Menschen in Indien getötet, unter ihnen 36 Muslime, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation.

Demnach stacheln Angehörige der hindu-nationalistischen Partei BJP von Premierminister Narendra Modi öffentlich die Gewalt gegen Minderheiten an. Die Polizei verschleppe oft die Ermittlungen gegen die Täter oder beteilige sich sogar an den Verbrechen.

Kühe gelten der hinduistischen Mehrheit in Indien als heilig. Das Schlachten der Tiere ist in den meisten Bundesstaaten verboten. Angriffe radikaler Hindus auf angebliche Kuhschmuggler und Menschen, denen sie den Konsum von Rindfleisch vorwerfen, häufen sich Statistiken zufolge seit der Amtsübernahme von Modi im Jahr 2014.

Strengere Gesetze zum Schutz der Kuh in einigen BJP-regierten Bundesstaaten schadeten unverhältnismäßig Minderheiten, hieß es in dem Bericht, der am Montagabend (Ortszeit New York) veröffentlicht wurde. Die Politik der Partei sowie die Gewalt schadeten auch der Landwirtschaft sowie dem Export von Leder und Fleisch.

„Aufrufe, Kühe zu beschützen, mögen ursprünglich ein Mittel gewesen sein, Stimmen von hinduistischen Wählern zu gewinnen, aber es hat sich zu einem Freifahrtsschein gewandelt, Angehörige von Minderheiten gewaltsam anzugreifen und zu töten“, sagte in einer Mitteilung die Südasien-Chefin von Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly. In Indien steht in den kommenden Monaten eine Parlamentswahl an.

