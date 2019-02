Wiener Rentenmarkt im Frühhandel behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Dienstag, am späten Vormittag behauptet tendiert. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe der Vortageskurse. Der deutsche Bund-Future konnte am Vormittag leicht zulegen.

Der am Vormittag veröffentlichte ZEW-Index der Konjunkturerwartungen in Deutschland zeigte einen leicht gestiegenen Optimismus. Das Barometer für die Erwartungen im nächsten halben Jahr stieg im Februar um 1,6 auf minus 13,4 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu seiner monatlichen Umfrage unter 195 Analysten und Anlegern mitteilte.

Wichtige US-Konjunkturdaten werden am Nachmittag nicht erwartet. Veröffentlicht wird lediglich der NAHB-Index, ein Stimmungsbarometer der Bau- und Immobilienbranche. Sollte das Vormonatsniveau von 58 Punkten annähernd gehalten oder wie erwartet ausgebaut werden, würde dies auf weiteres Wachstum des Sektors hinweisen, schreiben die Analysten der Helaba.

Heute um 11:50 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,56 um 20 Ticks über dem letzten Settlement von 166,36. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,75, das Tagestief bei 166,27. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 48 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 278.881 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,21 (zuletzt: 1,22) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,45 (0,46) Prozent, die fünfjährige mit -0,12 (-0,11) Prozent und die zweijährige lag bei -0,49 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 57 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (35) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 106,71 107,01 1,21 48 107,03 Bund 28/01 10 0,75 100,47 100,52 0,45 57 103,7 Bund 23/03 5 0,00 110,06 110,23 -0,12 31 101,15 Bund 20/01 2 3,90 110,30 110,35 -0,49 10 106,2 ~