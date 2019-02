Bosniens Behörden arbeiten am Plan für Übernahme von IS-Kämpfern

Sarajevo/Bagdad (APA) - Bosnien Behörden arbeiten an einem Plan für die Übernahme von bosnischen Bürgern, die sich als Kämpfer der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) in syrischen Gefängnissen befinden. Die Belgrader Tageszeitung „Politika“ berichtete am Dienstag, eine Koordinierungsgruppe, die Anfang des Monats bei der gesamtstaatlichen Regierung in Sarajevo gebildet worden sei, solle konkrete Vorschläge vorlegen.

Sicherheitsminister Dragan Mektic bestätigte gegenüber dem Blatt, dass derzeit „bestimmte Gespräche und Korrespondenz“ geführt würden. Nach heutigen Angaben der Tageszeitung „Oslobodjenje“ haben sich zwischen 2012 und 2017 172 bosnische Männer der Terrororganisation in Syrien und dem Irak angeschlossen. Sie seien dabei von rund 60 Frauen und etwa so vielen Kindern begleitet worden. Diese Zahl erfasse allerdings jene Kinder nicht, die in Syrien geboren worden seien.

Die bosnische Tageszeitung veröffentlichte ein Schreiben von drei bosnischen Frauen, die sich samt Kindern derzeit im syrischen Flüchtlingslager Roj befinden und um die Rückkehr in die Heimat bemüht sind. Wie Mektic für die Belgrader Tageszeitung erläuterte, sei die Übernahme der Frauen und Kinder möglich, falls sie die bosnische Staatsbürgerschaft besäßen. Die in Syrien geborenen Kinder hätten diese allerdings nicht.