Bernie Sanders kündigte Kandidatur für US-Präsidentenwahl 2020 an

Washington (APA/AFP) - US-Senator Bernie Sanders will erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren. Der 77-Jährige kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem Radiointerview an, wie der US-Sender CNN berichtete. Der parteilose Senator hatte sich bereits um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl 2016 beworben und dabei unerwartet stark gegen seine Mitbewerberin Hillary Clinton abgeschnitten.

Sanders, der bei vielen jungen Wählern beliebt ist, vertritt den US-Staat Vermont. In den vergangenen Wochen hatten bereits eine ganze Reihe von Demokraten ihre Bewerbung für die Kandidatur der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben.