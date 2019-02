Opernball - ORF-Moderatorinnen glänzen in großen Roben

Wien (APA) - Die ORF-Moderatorinnen werden bei der Übertragung des Wiener Opernballes am 28. Februar in großen Ballroben glänzen. Mirjam Weichselbraun trägt ein schwarzes, schulterfreies Sternen-Sparkle-Kleid und Barbara Rett ein all-over besticktes Kleid aus Seidenmusselin in Gold. Beide Kleider kommen aus dem Atelier Juergen Christian Hoerl. Alfons Haider wird einen Frack „Slimline“ anhaben.

Das Kleid von Weichselbraun ist inspiriert durch die vor 150 Jahren aktuelle Mode, „passend zum Jubiläum der Wiener Staatsoper“, hieß es in einer Aussendung des ORF. Zahlreiche Lagen Tüll setzen ihre Silhouette perfekt in Szene. Weichselbraun: „Ich wollte gerne eine moderne Version der ,Königin der Nacht‘ und habe angefangen, verschiedene Ideen dazu zu sammeln. Juergen Christian Hoerl kennt mich und meinen Stil inzwischen sehr gut, und ich schätze seine Designs sehr. Ich wollte eine Art Sternenhimmel tragen, und ich finde, es ist ihm gelungen.“

Auch Rett ließ sich von dem 150-Jahr-Jubiläum inspirieren. „Dem Anlass entsprechend habe ich mich heuer für ein ,größeres‘ Kleid entschieden“, sagte die Moderatorin.

Der ORF überträgt den Wiener Opernball am Donnerstag rund drei Stunden live. Der Hauptabend in ORF 2 steht ab 20.15 Uhr ganz im Zeichen des Ballereignisses mit der Dokumentation „Sehen und gesehen werden“.