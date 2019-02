Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gezeigt. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China wurden am Dienstag unterdessen in der US-Hauptstadt Washington fortgesetzt. Große Durchbrüche gab es hingegen noch nicht.

Im Verlauf der Woche sollten weitere Treffen folgen, teilte das US-Präsidialamt am Montag mit. Ziel sei es, die nötigen Strukturänderungen in China zu erwirken, welche den Handel zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften belasteten.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 20,80 Zähler oder 0,10 Prozent auf 21.302,65 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 118,88 Zähler (minus 0,42 Prozent) auf 28.228,13 Einheiten. Der Shanghai Composite stieg um 1,29 Punkte oder 0,05 Prozent auf 2.755,65 Punkte.

Deutliche Gewinne an der Börse gab es bei den Öl-, Gas- und Versorgerwerten. Showa Shell stiegen um mehr als 4 Prozent, Inpex legten um 2,32 Prozent zu und Tokyo Gas stiegen um 2,24 Prozent. Chubu Electric Power zeigten sich mit plus 2,72 Prozent ebenfalls deutlich fester.

An der Spitze der Tagesgewinner im Nikkei-225 lagen Aktien des Chemiekonzerns Asahi Kasei mit einem Zugewinn von 4,65 Prozent. Die größten Verluste fuhr der Technologieinvestor Softbank sowie der Eisenerzspezialist Pacific Metals mit einem Minus von mehr als 3 Prozent ein.

In Hongkong gab es starke Verluste bei den Pharmawerten. CSPC gaben knapp 8 Prozent nach und Sino Biopharma rückten mehr als 6 Prozent nach unten. Ebenfalls klare Verluste gab es für den Bankriesen HSBC, der zuletzt mit Zahlen aufhorchen ließ. Der um Sonderposten und Währungskurse bereinigte Vorsteuergewinn wuchs um 3 Prozent auf 21,7 Mrd. Dollar. Allerdings verfehlte HSBC hier die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit gut einer Milliarde mehr gerechnet hatten. Die Aktie gab in Hongkong um mehr als 2 Prozent nach.

Der All Ordinaries Index in Sydney stieg um 13,5 Zähler oder 0,22 Prozent auf 6.184,20 Einheiten. Aktien der Supermarktkette Coles fielen um mehr als 4 Prozent. Der Konzern war zuletzt aufgrund niedriger Milchpreise unter Beschuss geraten. Agrarminister David Litterproud hatte, um die Milchwirtschaft zu unterstützen, zu einem Boykott der Supermarktketten Coles und Aldi aufgerufen.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.352,61 Zählern mit minus 145,83 Punkten oder 0,41 Prozent.