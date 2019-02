Sozialwirtschaft - Kaiser: Nachtragsbudgets in Ländern nötig

Wien (APA) - Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Peter Kaiser (SPÖ), begrüßt zwar den KV-Abschluss in der Sozialwirtschaft. Als „Wermutstropfen“ nannte der Kärntner Landeshauptmann am Dienstag im Ö1-“Mittasjournal“ allerdings, dass manche Länder dies nicht in der Höhe budgetiert hätten und daher ein Nachtragsbudget nötig sein werde. Diese Länder müssten dann wohl anderswo den Sparstift ansetzen.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) teilte in einer Aussendung mit, dass im Sozialbudget seines Landes eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und vorgesehen sei. Mit den nun vereinbarten 3,2 Prozent ergeben sich daher Mehrkosten in der Höhe von 2,8 Millionen Euro für Oberösterreich. „Diese Mehrkosten können jedenfalls vom Sozialressort getragen werden“, verweist der Landeshauptmann auf noch nicht ausgeschöpfte Budgetmittel aus dem Jahr 2018.

In den privaten Sozialeinrichtungen kommen rund zwei Drittel der Gelder von Ländern und Gemeinden und ein Drittel von den Klienten. Die Länder sitzen aber nicht direkt am Verhandlungstisch. Die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) meinte dazu, das sei ein System, das man „überdenken“ könnte.