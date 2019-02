EU-Kommission weist ungarische Kampagne als „aberwitzig“ zurück

Brüssel/Budapest (APA) - Die EU-Kommission hat eine ungarische Regierungskampagne als „Fake News“ zurückgewiesen, in der die Kommission unter ihrem Präsidenten Jean-Claude Juncker beschuldigt wird, die Migration in Europa vorantreiben zu wollen. „Es ist schockierend, dass eine solch aberwitzige Verschwörungstheorie in solchem Ausmaß den Mainstream erreicht hat“, sagte ein EU-Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel.

Die Juncker-Kommission wolle sich gegen Desinformation und „Fake News“ engagieren, dieser Fall sei keine Ausnahme. „Es gibt keine Verschwörung, die Ungarn verdienen Fakten, nicht Fiktion“, sagte der Kommissionssprecher. „Es gibt kein ‚Sie‘, sondern nur die Europäische Union mit Ungarn, das am Tisch sitzt. Es ist nicht wahr, dass die den EU nationalen Grenzschutz unterminiert - das Gegenteil ist der Fall. Und es gibt null Pläne für sogenannte humanitäre Visa. Die Mitgliedstaaten entscheiden, in welchem Ausmaß sie legale Migration akzeptieren.“