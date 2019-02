Historikerin Duizend-Jensen erhält Leon Zelman Preis

Wien (APA) - Der Leon Zelman Preis geht 2019 an die Historikerin Shoshana Duizend-Jensen. Dies wurde am Dienstag bekannt. Der Preis wird seit 2013 jährlich an Personen oder Initiativen vergeben, die sich für die Erinnerung an die Schoah und den Dialog zwischen dem heutigen Österreich und den Opfern der NS-Verfolgung und ihren Nachkommen einsetzen.

„Die Preisträgerin Shoshana Duizend-Jensen setzt sich seit vielen Jahren umfassend mit der Entrechtung, Beraubung, Vertreibung und Verfolgung Wiener Jüdinnen und Juden auseinander. In ihrer Arbeit als Historikerin macht Duizend-Jensen zerstörtes und verschwundenes Leben in der Stadt sichtbar“, begründete die Jury ihre Auswahl. Die Auszeichnung wird am 12. Juni im Wiener Rathaus vergeben.

Leon Zelman war Mitbegründer der Zeitschrift „Das Jüdische Echo“. 1980 gründete er den „Jewish Welcome Service“, eine Initiative, die Besuchsprogramme für aus Wien vertriebene Jüdinnen und Juden sowie deren Nachkommen organisiert. Zelman verstarb 2007.