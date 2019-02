Vorarlberger zahlte Prostituierte mit falschem Hunderter - verurteilt

Feldkirch (APA) - Ein 19-jähriger Mann ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen Geldfälschung und schweren Betrugs zu einer bedingten Haftstrafe von sieben Monaten sowie zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro verurteilt worden. Der Mann hatte im Internet Falschgeld bestellt und damit eine Prostituierte bezahlt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der 19-Jährige bekannte sich vor Gericht von allem Anfang an schuldig, die Liebesdienste mit einer falschen 100-Euronote bezahlt zu haben. Die Falsifikate hatte er im Internet bestellt. Obwohl auf die Scheine kleine chinesische Schriftzeichen aufgedruckt sind, sind sie laut Österreichischer Nationalbank dazu geeignet, Unwissende zu täuschen. Die Prostituierte erkannte die Fälschung zunächst nicht, weil der Schein bei der Übergabe zusammengefaltet war.

Als die Frau im Supermarkt bezahlen wollte, entdeckte die Kassierin den Schwindel und verweigerte die Annahme. Die Prostituierte rekonstruierte, von wem sie den Schein bekommen hatte und sagte dies auch der Polizei gegenüber aus. Das Gericht verurteilte den 19-Jährigen letztlich zu einer siebenmonatigen bedingten Haftstrafe sowie zur unbedingten Zahlung von 1.000 Euro. Dabei wurden das Geständnis des Mannes, seine Unbescholtenheit und sein junges Alter als mildernd berücksichtigt. Er nahm das Urteil ebenso an wie die Staatsanwaltschaft, das damit Rechtskraft erlangte.