Lawinenabgang in Mühlbach am Hochkönig: Zwei Personen erfasst

Mühlbach am Hochkönig (APA) - Bei einem Lawinenabgang in Mühlbach am Hochkönig sind am Dienstagvormittag ersten Informationen der Polizei zufolge zwei Tourengeher mitgerissen, aber nicht verschüttet worden. Ein Mann habe sich an der Hand verletzt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA. Seine Begleiterin sei unverletzt geblieben.

Die Tourengeher seien gerade stehen geblieben, als sich die Lawine oberhalb oder seitlich von ihnen gelöst habe, so die Sprecherin. Nähere Informationen zu dem Vorfall nahe der Mandlwand waren vorerst nicht bekannt. Laut Rotem Kreuz wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau gebracht, einer der beiden sei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden, hieß es.

Bergretter der Ortsstellen Mühlbach, Bischofshofen und Dienten standen im Einsatz. Sie suchten auch noch sicherheitshalber den Lawinenkegel nach weiteren möglichen Verschütteten ab, wie eine Sprecherin der Bergrettung Salzburg erklärte. Auch zwei Suchhunde beteiligten sich an dem Einsatz.