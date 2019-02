Werk X am Petersplatz hat kein Spielzeitmotto, aber eine Bar

Wien (APA) - Das Kooperationshaus Werk X am Petersplatz hat kein Spielzeitmotto - dafür aber eine Theaterbar, die zu Karaoke und Herzblatt im Analog-Format lädt, und „faire Produktionsbedingungen“. „Die sind unser langfristig gelebtes Motto“, betonte Leiterin Cornelia Anhaus am Dienstag in einer Pressekonferenz. Angeboten werden diese Bedingungen in zweiten Spielzeithälfte den Machern von sechs neuen Stücken.

Zum Angebot, das das Haus der freien Theaterszene machen will, gehört auch, „dass wir es hier sehr fein haben“, so die Betreiberin der hauseigenen Theaterbar GrillX, Darija Kasalo. Es gibt Konzerte - in Zukunft etwa von Alexander Yannilos & Patrick Pulsinger aka Motherdrum sowie von Earth-Gründer Dylan Carson -, aber auch das beliebte „Sing, Sing Grill!“-Karaokeformat, bei dem ganz analog aus dem Liederbuch gesungen und am Klavier begleitet wird. Derzeit in Planung sei ein „Analog-Tinder“, angelehnt an „Herzblatt“, so Kasalo.

Ungleich ernster lässt sich das Theaterprogramm an: Theater im Bahnhof ist mit dem Solo „Sohn“ zu Gast, in dem sich Eva Hofer als Mutter mit der Rechtsradikalisierung ihres Sohnes auseinandersetzt (Premiere am 14. März). Um „wetterfeste und nach Möglichkeit dunkle Kleidung“ wird für die Teilnahme an „Ungebetene Gäste“ ersucht - dieses Debüt des Kollektivs Darum führt vom Petersplatz zum Zentralfriedhof und begibt sich auf Spurensuche der sogenannten „einsamen Begräbnisse“. „In Wien sterben jährlich etwa 16.000 Menschen. Etwa 1.000 davon sind ‚Sozialbegräbnisse‘, für die niemand zahlen will oder kann. Und davon ein Drittel bis die Hälfte sind einsame Begräbnisse. Da ist niemand außer die Bestattung und manchmal ein Priester“, erklärte Kai Krösche von Darum die Ausgangslage der Recherche.

Für die Teilnehmer der Begräbnis-Expedition geht es nach einer performativen Installation am Petersplatz via „Hörspaziergang“ über den Friedhof - für jeden Termin (fünf Nachmittage zwischen 24. und 31. März) wurde dafür eigens ein literarischer Text von fünf Autoren verfasst. Mitte Juni zieht das Trio von Darum dann in einer Lecture-Performance Bilanz über das Projekt. Eine der drei - Victoria Halper - wird außerdem mit der Essay-Performance „Dad left“ vertreten sein (Premiere am 23. Mai). Darin setzt sie sich mit ihrem nach Kanada ausgewanderten burgenländischen Vater auseinander, mit seiner Laufbahn als „Selfmade Man“ und seinem unerwarteten Tod beim Heimatbesuch in Österreich. Bereits am 25. April feiert Werner Schwabs Fäkaliendrama „Mein Hundemund“ in einer Inszenierung von Alexandru Weinberger-Bara Premiere, laut dem per Videobotschaft zugeschalteten Regisseur nicht zuletzt ein Stück über den „schmerzvollen Vorgang“, der in die Freiheit führt.

Zu Saisonschluss wird Ursula Leitner sich in „Die auf dem Zaun reitet“ mit dem Thema Hexenverfolgung - nicht zuletzt im Heute der Social Media-Welt - beschäftigen (Premiere am 27. Juni). Und auch die Spielzeiteröffnung im Herbst steht bereits fest: Da wird am 3. Oktober die britische Spoken Word-Künstlerin Kate Tempest ihr erstes Bühnenstück präsentieren: „Wasted“ - und das schon zum Auftakt.

(S E R V I C E - www.werk-x.at/petersplatz)