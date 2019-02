Nordische WM: Splitter aus Seefeld

Seefeld (APA) - Splitter von der Nordischen Ski-WM in Seefeld:

34 Jahre nach ihren WM-Triumphen in Seefeld werden die skandinavischen Wintersportlegenden Gunde Svan und Per Bergerud als Ehrengäste in Tirol erwartet. Der schwedische Langläufer Svan hatte 1985 in Seefeld zwei Goldene und einmal Bronze geholt. Der Norweger Bergerud wurde Großschanzenweltmeister und sicherte sich vom kleinen Bakken hinter Andreas Felder Bronze. Mit dem aktuellen deutschen Kombinations-Cheftrainer Hermann Weinbuch ist auch noch ein weiterer Weltmeister von damals in Seefeld zugegen.

* * *

Die Seefelder Volksschüler profitieren von der WM mit einer zusätzlichen Woche Semesterferien. Anders als im Rest von Tirol hatten sie nicht vom 11. bis 17. Februar frei, ihre Ferien dauern vom 18. Februar bis zum Ende der WM am 3. März.

*

ÖSV-Skispringer Philipp Aschenwald kommt am Mittwoch etwas verspätet in Seefeld an. Der 23-jährige Tiroler legt an diesem Tag seine Englisch-Matura ab.

* * *

Die erwarteten mehr als 160.000 WM-Besucher werden viel Müll hinterlassen. Für das Sammeln und Entsorgen der Abfälle ist in Seefeld als „Nachhaltigkeitspartner“ die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) zuständig. Als deren Umweltbotschafter fungiert Ex-ÖSV-Sportdirektor Ernst Vettori. Durch gut organisierte Mülltrennung in 500 Sammelbehältern und 32.000 Säcken als Vorsammelhilfe sowie eine entsprechende Abfuhrlogistik mit Containern und Müllfahrzeugen werde unter dem Motto „Mehr sammeln. Richtig trennen“ eine saubere Veranstaltung garantiert, so die ARA.