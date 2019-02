Karfreitag - Handelsverband schlägt Sonderlösung vor

Wien/Salzburg (APA) - Der halbe Feiertag am Karfreitag missfällt dem Handelsverband. „Diese halbe Lösung kostet den heimischen stationären Handel den ganzen Umsatz des Tages“, erklärte Geschäftsführer Rainer Will. Die Geschäfte sollten trotz halben Feiertags offen bleiben dürfen.

„Wir empfehlen eine vergleichbare Sonderregelung für die Beschäftigung von Handelsmitarbeitern am Karfreitagnachmittag, wie es die bereits für den 8. Dezember gibt“, so Will in einer Aussendung am Dienstag. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen wie an Maria Empfängnis das Recht haben, das Arbeiten ohne Angabe von Gründen und ohne Benachteiligung abzulehnen.