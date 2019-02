Pensionist in Wiener Innenstadt von Kastenwagen erfasst und getötet

Wien (APA) - Ein Passant ist am Dienstagvormittag in der Wiener Innenstadt von einem Kastenwagen erfasst und getötet worden. Das Fahrzeug hatte den 80-Jährigen gegen 9.50 Uhr beim Zurückschieben in der Fütterergasse niedergestoßen und überrollt, berichtete die Polizei.

Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte - die Wiener Berufsrettung war mit drei Teams an Ort und Stelle - starb der Pensionist noch an der Unfallstelle. Die Einvernahme des 21-Jährigen Lenkers und allfälliger Zeugen war zunächst noch nicht abgeschlossen. Deshalb war der genaue Unfallhergang vorerst noch unklar.