EU-Parlamentarier für neue Verhandlungen mit USA über Handelsabkommen

Brüssel (APA) - EU-Abgeordnete haben sich für neue Verhandlungen mit den USA für ein neues Handelsabkommen ausgesprochen. Der Handelsausschuss des Europaparlaments stimmte am Mittwoch in Brüssel mehrheitlich für eine solche Empfehlung.

Der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig unterstützte die Forderung nach neuen Verhandlungen mit den USA. „Wir wollen keinen Handelskrieg, sondern bevorzugen Gespräche und Verträge“, sagte er. „Wer gegen Verhandlungen über die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen mit den USA eintritt, der wendet sich damit gegen die Interessen Österreichs.“

Die SPÖ-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz bedauerte, dass es zentrale Kritikpunkte nicht in die Resolution des Handelsausschusses geschafft haben: „Was jetzt am Tisch liegt, ist ein ‚TTIP light‘, ausgedealt hinter verschlossenen Türen und am EU-Parlament vorbei. Die Themen Arbeits- und Umweltstandards bleiben natürlich wieder einmal auf der Strecke“, kritisierte sie. Nicht europäische Autos, sondern US-Präsident Donald Trump selbst stellten das größte Sicherheitsrisiko für gute Beziehungen zwischen den USA und der EU dar. Trumps Bully-Taktik noch mit Verhandlungen zu belohnen, „wäre das völlig falsche Signal“.

Der grüne Ko-Delegationsleiter Michel Reimon bezeichnete es als „fatal“, den Drohungen Trumps nachzugeben. „Faire und nachhaltige Handelspolitik wird es mit Donald Trump nicht geben.“ Die ÖVP sei bereit, „unsere hohen Standards ohne Wimpernzucken aufzugeben und empfangen Trumps TTIP mit offenen Armen. Es geht hier nicht um Exportsteigerungen oder Arbeitsplätze, sondern um die Unterwanderung der hohen Standards der europäischen Gesetzgebung in einer Reihe von Schlüsselsektoren.“