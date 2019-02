US-Börsen zur Eröffnung mit schwächerer Tendenz erwartet

New York (APA/dpa-AFX) - Der Wall Street steht am Dienstag nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende ein verhaltener Handelsauftakt bevor. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,20 Prozent tiefer bei 25.832 Punkten. Am vergangenen Freitag hatte der US-Leitindex eine freundliche Woche mit einem Plus von knapp zwei Prozent beendet und den höchsten Stand seit Anfang Dezember erreicht.

Die Anleger warteten auf neue Hinweise, wie es mit der globalen Konjunktur und dem Welthandel weitergehe, hieß es aus dem Markt. Nach Angaben aus dem Weißen Haus kommen schon heute Vertreter der USA und Chinas in Washington zu einer neuen Gesprächsrunde zur Beilegung des Handelsstreits zusammen.

Nach einer ersten Runde auf Expertenebene wollten Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer ab dem 21. Februar die Gespräche auf höherer Ebene leiten, hieß es. Im weiteren Wochenverlauf stünden zudem Aussagen der US-Notenbank Fed und anderer wichtiger Notenbanken im Fokus, ergänzte Marktexperte Dean Popplewell vom Währungsbroker Oanda.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage am Dienstag überschaubar. Die Aktien von Walmart zogen vorbörslich um über zweieinhalb Prozent an, nachdem die Supermarktkette für das Schlussquartal 2018 einen überraschend hohen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) berichtet hatte. Zudem zahlt Walmart eine höhere Dividende als vor einem Jahr.

Dagegen litten die an der Wall Street gehandelten Papiere von Fiat Chrysler mit fast eineinhalb Prozent Minus unter einem negativen Analystenkommentar. Bereits am Montag hatte die Schweizer Großbank UBS ihre Kaufempfehlung für die Titel des Autobauers gestrichen und zur Begründung auf einen enttäuschenden Gewinnausblick verwiesen.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA369 2019-02-19/15:10