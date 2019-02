SDF: Islamischer Staat verstärkt Guerilla-Angriffe in Syrien

Beirut/Genf (APA) - Während die Anti-IS-Allianz das letzte Rückzugsgebiet der Extremisten-Miliz bombardiert, verstärkt der sogenannte „Islamischer Staat“ (IS) seine Guerilla-Angriffe auf Soldaten der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF). Bei zwei Attacken am Samstag im Dorf Dhiban, 90 Kilometer nördlich des umkämpften Dorfes Baghuz, seien zwei SDF-Soldaten und vier Angreifer gestorben, sagte SDF-Sprecher Mustafa Bali.

Zwei IS-Kämpfer seien gefangen genommen worden, hieß es am Dienstag. Die Angriffe zeigten, wie gefährlich der IS weiterhin sei.

Die von den USA unterstützten SDF sind nach eigenen Angaben kurz davor, den IS zu besiegen. In Baghuz werden noch einige hundert IS-Kämpfer und 2.000 Zivilisten vermutet. Nach UNO-Angaben sitzen in dem umkämpften Gebiet rund 200 Familien fest. Viele von ihnen würden von der radikal-islamischen Miliz an der Flucht gehindert, sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet.

Zugleich seien sie in dem Gebiet verstärkten Luft- und Bodenangriffen der von der US-geführten Militärallianz ausgesetzt. Laut Bachelets Sprecher müssen die Angreifer gemäß dem Völkerrecht alle Vorkehrungen zum Schutz der Zivilisten treffen, die jedoch oft unter Kämpfer gemischt würden.