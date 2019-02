Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

16 US-Staaten klagten gegen US-Präsident Trump

Washington - 16 US-Staaten haben US-Präsident Donald Trump verklagt. Trump hatte am Freitag den Notstand für sein Land ausgerufen, um an Geld für den Bau einer Mauer zu Mexiko zu kommen. Er betonte, die Mauer sei notwendig, um Drogen und Kriminalität zu stoppen. Durch den Ausruf des Notstandes könnte Trump an das Geld kommen, das der US-Kongress ihm bisher nicht geben wollte. Die 16 US-Staaten werfen nun Trump vor, gegen die US-Verfassung verstoßen zu haben. Normalerweise wird ein Notstand dann ausgerufen, wenn in einem Land eine Naturkatastrophe oder ein Krieg ausbricht.

Erklärung: Verfassung

Die Verfassung ist das höchste aller Gesetze in einem Land. In der österreichischen Verfassung stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen.

Erklärung: US-Kongress

Der Kongress ist das Parlament der USA. Die Politiker halten dort politische Reden und beschließen Gesetze.

16 US-Staaten verklagten ihren Präsidenten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Not-Stand in seinem Land ausgerufen. US-Präsident Trump glaubt, dass Drogen und Verbrechen von Mexiko in die USA kommen. Deshalb will er eine Mauer bauen. Wegen der Mauer streitet die US-Regierung. Damit Trump an das Geld für den Mauer-Bau kommt, hat er den Not-Stand ausgerufen. Nun wollen aber 16 US-Staaten dagegen klagen. Ein Not-Stand wird nur dann ausgerufen, wenn eine Natur-Katastrophe oder ein Krieg ausbricht. Das ist aber hier nicht der Fall.

Österreichische Regierung einigt sich beim Karfreitag

Wien - Die Regierung hat sich im Streit um den Karfreitag geeinigt. In Zukunft bekommen alle Menschen in Österreich am Karfreitag ab 14 Uhr frei. Das gilt auch schon heuer am 19. April. Früher hatten Menschen in Österreich den ganzen Karfreitag frei, wenn sie den evangelischen Glauben hatten. Der europäische Gerichtshof hat aber vor kurzem entschieden, dass das nicht fair gegenüber Menschen mit einem anderen Glauben ist. An der neuen Regelung von der Regierung gibt es viel Kritik. Vertreter von den Arbeitnehmern sagen, dass man sowieso in den meisten Firmen am Freitag früher Schluss macht.

Erklärung: EuGH

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EU) wird auch EuGH genannt. Der Europäische Gerichtshof soll dafür sorgen, dass das EU-Recht in allen Mitgliedsländern eingehalten wird. Außerdem kann der Gerichtshof in Streitfällen zwischen den Regierungen von den EU-Ländern entscheiden.

Die Regierung hat eine Lösung beim Karfreitag gefunden

Wien - In Österreich werden in Zukunft alle Menschen am Karfreitag ab 14 Uhr frei bekommen. Das hat die Regierung so beschlossen. Das gilt schon am Karfreitag 2019, der am 19. April ist. Mit dieser Entscheidung sind aber viele Menschen unzufrieden. Sie sagen, dass die meisten Firmen sowieso am Freitag früher Schluss machen. Deshalb bringt diese Entscheidung nichts. Außerdem verlieren Menschen mit evangelischen Glauben damit einen halben Feiertag. Sie hatten sonst immer am Karfreitag als einzige den ganzen Tag frei. Der europäische Gerichtshof hat vor kurzem entschieden, dass das aber unfair ist. Menschen mit einem anderen Glauben haben da nämlich nicht frei gehabt. Deshalb musste die österreichische Regierung eine Lösung für den Karfreitag als Feiertag finden.

Erklärung: EuGH

Der Gerichts-Hof der Europäischen Union wird auch EuGH genannt. Der EuGH soll darauf schauen, dass sich alle EU-Länder an die EU-Gesetze halten. Wenn sich zwei EU-Länder streiten, entscheidet der EuGH, wer Recht hat.

Für die Sozial-Wirtschaft gibt es einen neuen Kollektiv-Vertrag

Wien - In der Sozial-Wirtschaft haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft nach mehreren Verhandlungen auf einen neuen Kollektiv-Vertrag geeinigt. Sie hatten sich über höhere Löhne gestritten. Es gab vergangene Woche sogar viele Warn-Streiks. 100.000 Arbeitnehmer in der Sozial-Wirtschaft bekommen nun um 3,2 Prozent mehr Gehalt. Für Lehrlinge gibt es zusätzlich 100 Euro extra im Monat. Wer bereits 2 Jahre in einer sozial-wirtschaftlichen Firma arbeitet, bekommt noch einen zusätzlichen Urlaubstag.

Erklärung: Sozial-Wirtschaft

Sozial-Wirtschaft ist der Teil der Wirtschaft, der sich um Menschen kümmert, die Pflege oder Unterstützung brauchen. Zur Sozial-Wirtschaft gehören Firmen und Organisationen wie zum Beispiel die Caritas oder das Rote Kreuz.

Erklärung: Kollektiv-Vertrag

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag für alle Arbeitnehmer in einem Beruf. Es gibt Kollektiv-Verträge für viele verschiedene Berufe und ihre Mitarbeiter. In einem Kollektiv-Vertrag stehen die Rechte der Mitarbeiter. Darin steht aber auch, was sie in ihrer Arbeit tun müssen und wie viel Lohn sie bekommen. Der Kollektiv-Vertrag soll die Arbeitnehmer schützen.

Erklärung: Warn-Streik

Wenn Arbeitnehmer gemeinsam aufhören zu arbeiten, nennt man das Streik. Mit einem Streik wollen die Arbeitnehmer zum Beispiel erreichen, dass sie mehr Geld bekommen. Warn-Streiks sind kurze Streiks.

In der Sozial-Wirtschaft gibt es einen neuen Kollektiv-Vertrag

Wien - In der Sozial-Wirtschaft haben sich die Arbeit-Geber mit der Gewerkschaft auf einen neuen Kollektiv-Vertrag geeinigt. Dafür haben sie mehrere Male miteinander verhandelt. Sie haben sich über mehr Geld für die Arbeit-Nehmer gestritten. Letzte Woche gab es deshalb sogar viele Warn-Streiks. Durch den neuen Kollektiv-Vertrag werden Arbeit-Nehmer in der Sozial-Wirtschaft um 3,2 Prozent mehr Geld bekommen. Das betrifft 100.000 Arbeit-Nehmer. Lehrlinge werden auch mehr Geld bekommen.

Erklärung: Sozial-Wirtschaft

Die Sozial-Wirtschaft kümmert sich um Menschen, die Betreuung brauchen. Zur Sozial-Wirtschaft gehören zum Beispiel die Caritas oder das Rote Kreuz.

Erklärung: Kollektiv-Vertrag

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag für alle Arbeit-Nehmer in einem Beruf. Es gibt Kollektiv-Verträge für viele verschiedene Berufe. In einem Kollektiv-Vertrag stehen die Rechte von den Arbeit-Nehmern. Darin steht aber auch, was sie in ihrer Arbeit tun müssen und wie viel Lohn sie bekommen. Der Kollektiv-Vertrag soll die Arbeit-Nehmer schützen.

Erklärung: Warn-Streik

Wenn Arbeit-Nehmer gemeinsam aufhören zu arbeiten, nennt man das Streik. Mit einem Streik wollen die Arbeit-Nehmer zum Beispiel höhere Löhne erreichen. So ein Streik kann den Arbeit-Geber deshalb viel Geld kosten. Warn-Streiks sind kurze Streiks.

Der berühmte Mode-Designer Karl Lagerfeld ist gestorben

Paris - Der sehr berühmte Mode-Designer Karl Lagerfeld ist in Frankreich gestorben. Darüber berichteten mehrere französische Zeitungen. Lagerfeld wurde am Montag wegen eines Notfalls in ein Spital gebracht. Am Dienstag ist der Mode-Designer gestorben. Lagerfeld wurde vermutlich 85 Jahre alt. Sein Alter weiß man nicht so genau, weil Lagerfeld immer ein Geheimnis um sein Geburtsjahr machte. Obwohl er in Deutschland geboren wurde, lebte Lagerfeld bereits viele Jahrzehnte in Frankreich. Dort hat er Kleidung für die Modemarke Chanel entworfen. Chanel ist berühmt für Luxus-Kleidung.

Erklärung: Designer

Ein Designer ist jemand, der Sachen wie zum Beispiel Kleidung, Möbel, Schuhe oder Autos plant und vorzeichnet.

Mode-Designer Karl Lagerfeld ist gestorben

Paris - Der berühmte Mode-Designer Karl Lagerfeld ist in Frankreich gestorben. Er wurde 85 Jahre alt. Karl Lagerfeld ist in Deutschland geboren. Berühmt wurde er aber in Frankreich. Dort hat er viele Jahre lang gelebt und gearbeitet. Er hat in Frankreich für das Mode-Haus Chanel sehr teure Mode entworfen.

Erklärung: Designer

Ein Designer ist jemand, der zum Beispiel Kleidung, Möbel oder Schuhe plant und vorzeichnet.

