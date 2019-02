BVT-Ausschuss: Wenig erhellende Befragung von Personal-Zuständigem

Wien (APA) - Die zweite Befragung im BVT-U-Ausschuss am Dienstag brachte wenig Erhellendes. Die Abgeordneten wollten von dem im Personalbereich des Innenministeriums beschäftigten Gerold Szopinski u.a. Informationen zu Personal-Einstufungen erhalten - etwa zur Anrechnung von Vordienstzeiten des Ex-BVT-Spionagechefs Bernhard P. (der inzwischen entlassen wurde und gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt).

Szopinski zeigte oftmals Erinnerungslücken oder erklärte sich zu vielen Fragen nicht zuständig. Zu Ex-BVT-Spionagechef P. legte SPÖ-Abgeordneter Reinhold Einwallner ein Dokument vor, das einen handschriftlichen Vermerk des ehemaligen Innenressort-Kabinettchefs Michael Kloibmüller aufzeigte, mit der Anweisung, dass alle Dienstzeiten anzurechnen sind. Auf die Frage Einwallners, ob derartiges üblich sei, sagte Szopinski: „Damals war er Abteilungsleiter, für mich ist das nicht unüblich, dass ein Vorgesetzter Anmerkungen anführt.“ Gefragt, wie er vorgeht, wenn kein handschriftlicher Vermerk vorhanden ist, sagte er, heute sei es gängige Praxis, alles in ein Formular einzutragen. Früher könne das anders gewesen sein.

Thematisiert wurde unter anderem auch die Einstellung von Ria-Ursula P. auf eine Planstelle im BVT. Die ehemaligen BVT-Mitarbeiterin war in der BVT-Affäre als Hauptbelastungszeugin aufgetreten soll wegen ihrer politischen Kontakte zur ÖVP in Niederösterreich diese Planstelle bekommen haben, so die Vorwürfe. Er sei zwar in deren Bestellung involviert gewesen, könne hier aber nichts beitragen, so der Zeuge.

Auch auf die Frage, ob er es ausschließen kann, für Frau P. eine Planstelle freigehalten zu haben, gab es keine Antwort. Er habe keine Erinnerung dazu: „Ich kann wirklich nur ehrlich sagen, ich kann es nicht ausschließen, aber ich weiß es nicht.“ Grundsätzlich komme es aber immer wieder vor, dass Planstellen in Reserve gehalten werden, um sie später zu besetzen.

Als dritter und letzter Zeuge des Tages war am Dienstag mit Oliver L. ein ein BVT-Beamter geladen. Dessen Befragung sollte gegen 16.30 Uhr beginnen.