Sanders kandidiert 2020 - „Wir werden gewinnen“

Washington (APA/AFP) - Nach der Ankündigung seiner Kandidatur bei der US-Wahl 2020 hat sich der linksgerichtete Senator Bernie Sanders siegessicher gegeben. „Wir werden gewinnen“, sagte er in einem Interview mit dem Sender CBS. Der Politik Donald Trumps wolle er „die Prinzipien der wirtschaftlichen, sozialen, ethnischen und ökologischen Gerechtigkeit“ entgegensetzen, so Sanders.

„Wir leben in einem gefährlichen Augenblick der amerikanischen Geschichte“, sagte Sanders in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft, in der er bekannt gab, erneut für die Präsidentschaft kandidieren zu wollen. Er kämpfe gegen einen Präsidenten, „der ein krankhafter Lügner ist, ein Betrüger, ein Rassist, ein Sexist, ein Fremdenhasser und ein Mann, der die amerikanische Demokratie untergräbt und uns in Richtung Autokratie führt“. Sein Ziel sei es, den Republikaner Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben.

Im Wahlkampf wolle er sich wieder auf das Thema soziale Gerechtigkeit konzentrieren, so Sanders. Der 77-Jährige ist parteilos, stimmt im Senat aber mit den Demokraten. Sich selbst bezeichnet er als demokratischen Sozialisten und präsentiert sich gerne als Kämpfer gegen die Macht von Großkonzernen, Versicherungen, Banken und Lobbyisten. Er plädiert für eine universelle Krankenversicherung, für kostenloses Studieren und für einen Mindestlohn von 15 Dollar (13,30 Euro) pro Stunde.

Mit seinen Anliegen hat er eine beträchtliche Anhängerschaft an der demokratischen Parteibasis gefunden. Seine Kritiker werfen ihm Linkspopulismus vor. Zum Partei-Establishment der Demokraten hält Sanders Distanz. 2016 wurde er als Außenseiterkandidat zu einer Art Ikone vor allem junger Wähler.

Auch im bevorstehenden Wahlkampf wird sich Sanders voraussichtlich wieder ganz besonders um die linke Parteibasis bemühen. „Ich bin nicht einer dieser Söhne von Multimillionären, deren Eltern ihnen gesagt haben, dass sie Präsident der Vereinigten Staaten werden“, sagte Sanders Ende vergangenen Jahres dem „New York Magazin“. „Ich wache nicht morgens mit dem brennenden Verlangen auf, Präsident zu werden.“

Sanders selbst spricht davon, dass er mit seiner Kandidatur 2016 eine „politische Revolution“ angestoßen habe. Viele seiner Ideen aus dem Jahr 2016 seien heute „sehr populär“, sagte Sanders am Dienstag veröffentlichten Video.

Der 77-Jährige vertritt im Senat den Bundesstaat Vermont. Sanders stammt aus einer polnisch-jüdischen Einwandererfamilie und wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Seine politischen Wurzeln liegen in der Studentenbewegung der 60er-Jahre, er engagierte sich für die Rechte afroamerikanischer Bürger und gegen den Vietnam-Krieg. Sein erstes Amt hatte Sanders ab 1981 als Bürgermeister von Burlington in Vermont inne, 1990 schaffte er den Sprung ins Repräsentantenhaus nach Washington. Im Jahr 2006 gewann er einen Senatssitz und wurde 2012 sowie im vergangenen Jahr wiedergewählt.