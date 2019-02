Karfreitag - Auch Altkatholiken unzufrieden

Wien (APA) - Die Halbtagslösung für den Karfreitag stößt auch bei der Altkatholischen Kirche auf Kritik. „Weder dem Wesen des Karfreitags, noch der multireligiösen Wirklichkeit Österreichs wird man damit gerecht“, so Generalvikar Martin Eisenbraun in einer Aussendung am Dienstag. Bischof Heinz Lederleitner kritisierte, dass man zu keinem Zeitpunkt in die politische Diskussion eingebunden worden sei.