Nigerias Präsident Buhari droht Wahlbetrügern mit dem Tod

Abuja (APA/dpa) - Vor der Präsidentenwahl in Nigeria am Samstag hat Staatschef Muhammadu Buhari möglichen Wahlbetrügern mit dem Tod gedroht. Er habe Militär und Polizei angewiesen, „skrupellos“ vorzugehen, erklärte Buhari.

Die Opposition verurteilte seine Bemerkung als politisch motivierte Angstmache. Auch international wurde der Präsident kritisiert.

Die Präsidenten- und Parlamentswahl in dem westafrikanischen Staat war vergangenen Samstag nur wenige Stunden vor der geplanten Öffnung der Wahllokale um eine Woche verschoben worden. In seinen Bemerkungen forderte Buhari einer Videoaufzeichnung zufolge auch, die Gründe für die Verschiebung durch die Wahlkommission zu untersuchen. Viele Beobachter gehen davon aus, dass die Verschiebung zu einer geringeren Wahlbeteiligung führen dürfte - was Buhari in seinem Kampf gegen den Oppositionskandidaten Atiku Abubakar helfen dürfte.

Bei der Abstimmung am Samstag in Afrikas bevölkerungsreichstem Land sind rund 84 Millionen Menschen wahlberechtigt.