„Er war seiner Zeit voraus“: Reaktionen 2 - „Unglaubliches Talent“

Paris (APA/AFP) - Auch Claudia Schiffer und Victoria Beckham haben Karl Lagerfeld gewürdigt. Donatella Versace hob das „unglaubliche Talent“ des Modeschöpfers hervor.

Claudia Schiffer, früheres deutsches Top-Model:

„Karl war mein Zauberstaub, er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel. (...) Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode; er ist unersetzlich. Er ist die einzige Person, die Schwarz und Weiß in Bunt verwandeln konnte. Ich werde ihm ewig dankbar sein.“

Donatella Versace, italienische Modeschöpferin, über das Verhältnis von ihr und ihres verstorbenen Bruders Gianni Versace zu Lagerfeld:

„Wir werden Dein unglaubliches Talent und Deine unendliche Inspiration niemals vergessen. Wir haben immer von Dir gelernt.“

Victoria Beckham, britische Modedesignerin:

„Karl war ein Genie und er war immer so nett und großzügig zu mir, auf persönlicher und beruflicher Ebene.“

Carla Bruni, Sängerin und Ex-Top-Model:

„Lieber Karl, danke für all die Funken... Danke, dass Du so viel Schönheit und Leichtigkeit in diese so schwere Mode gebracht hast, so viele Farben in dieses Grau, so viel Geist in diese erloschene Zeit.“

Vanessa Paradis, französische Sängerin und Schauspielerin:

„Es ist ein Privileg sagen zu können, dass man mit ihm gearbeitet hat, dass man ihm beim Reden zugehört hat, dass man mit ihm gesprochen hat, dass man von ihm eingekleidet wurde.“

Bernard Arnault, Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH:

„Die Mode und die Kultur verlieren einen großen Inspirator. Er hat dazu beigetragen, dass Paris die Mode-Hauptstadt der Welt wurde (...).“

Peter Tschentscher, Hamburgs Bürgermeister:

„Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren. Er hat sein Leben als Weltbürger geführt, aber stets die Verbindung zur Stadt seiner Kindheit aufrechterhalten. Wir verlieren einen außergewöhnlichen Hanseaten und Botschafter Hamburgs.“