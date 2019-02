Nordische WM: Auftakt mit Langlaufsprint - Baldauf angeschlagen

Seefeld (APA) - Mit den Skating-Sprints im Langlauf gehen am Donnerstag die ersten beiden Entscheidungen der Nordischen WM in Seefeld in Szene. Für Österreich erhofft sich das Quintett Lisa Unterweger, Dominik Baldauf, Luis Stadlober, Tobias Habenicht und Benjamin Moser einen guten Start in die Heim-WM. ÖSV-Topmann Baldauf ist nach einer neuerlichen Verkühlung allerdings angeschlagen.

Der Vorarlberger hatte es Anfang Jänner im Val Müstair im Sprint-Weltcup erstmals ins Halbfinale geschafft und schlussendlich Rang acht belegt. In den vergangenen Wochen erkrankte der WM-Viertelfinalist von 2015 und 2017 jedoch zweimal, die vergangene Woche musste er mit Schnupfen samt Halsschmerzen und Nebenhöhlenproblemen komplett mit dem Training aussetzen.

„Das ist natürlich bitter. Das Ganze hat trainingsmäßig alles durcheinandergebracht“, meinte Baldauf am Dienstag zur APA. Er werde erst am Mittwoch erstmals wieder auf die Skier steigen, hofft am Tag darauf aber trotzdem auf einen gelungen WM-Auftakt. „Es wird schon irgendwie gehen. Ich muss es positiv sehen.“

Baldauf glaubt, dass der Einzug in die erste K.o.-Runde der schnellsten 30 der Qualifikation dennoch zu schaffen ist. Das ist auch das Ziel der anderen vier ÖSV-Athleten. „Die Quali für die Heats muss das Ziel sein“, bekräftigte Stadlober. Der Bruder von Distanzspezialistin Teresa Stadlober freut sich aber auch schon auf die Staffel in der kommenden Woche. „Das ist das absolute Highlight, so ein Rennen vor Heimpublikum zu laufen.“

Unterweger will es wie schon beim Weltcup 2018 in Seefeld (damals als 28.) in die Entscheidungsphase schaffen. „Die Strecke liegt mir, hier kann ich meine Qualitäten ausspielen. Es liegt auf jedem Meter Zeit drinnen, man muss vom Start bis ins Ziel Vollgas geben“, meinte die Steirerin, die im Sommer wegen einer Bandscheiben-OP zwei Monate Trainingszeit verloren hatte. „Jetzt habe ich keine Schmerzen mehr, aber das ist natürlich keine optimale Vorbereitung.“

Im Gegensatz zu Unterweger, Baldauf, Stadlober und Habenicht hat Moser noch keinerlei Weltcup-Erfahrung. Der 21-Jährige aus Maurach am Achensee wurde nach einer guten U23-WM für Seefeld aufgeboten und freut sich auf den Auftritt auf der großen Bühne. „Es ist eine Riesenehre, dass ich am Start sein darf. Das ist alles neu für mich, gewaltig und alles viel größer als im Europacup“, so der Lokalmatador, der sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen will. „Natürlich ist es eine Herausforderung, eine coole Challenge, auf die ich mich freue.“

Auch ÖSV-Mannschaftsführer Markus Gandler fiebert den ersten Rennen nach der langen Vorbereitung entgegen. „Wir freuen uns, dass es los geht und sind guter Dinge. Am Donnerstag ist schon der erste Tag X, da wissen wir, wo wir stehen“, sagte der Tiroler. Sein frühere Topsprinter Bernhard Tritscher, 2014 Olympia-Siebenter, tritt in Seefeld nur in Distanzrennen an.

Als besonders knifflig erweisen sich die frühlingshaften Verhältnisse für die Skitechniker. „Die Bedingungen wechseln von Schatten auf Sonne, von winterlich zu frühlingshaft. Das wird sicher auch für den Skiathlon am Samstag spannend“, so Gandler.

Im Kampf um die Medaillen werden aller Voraussicht nach die Norweger um Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo, Titelverteidiger Federico Pellegrino aus Italien und auch mehrere Franzosen und Russen mitmischen. Kläbo hat bei all seinen fünf jüngsten Weltcup-Auftritten im Sprint gewonnen. Bei den Damen deutet viel auf ein erneutes Duell der schwedischen Olympiasiegerin Stina Nilsson mit der norwegischen Titelverteidigerin Maiken Caspersen Falla hin.