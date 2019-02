US-Börsen tendieren im Frühhandel verhalten

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Dienstag verhalten und ohne klare Richtung in die neue Handelswoche gestartet. Am gestrigen „Presidents‘ Day“ wurde an der Wall Street nicht gehandelt.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China wurden am Dienstag unterdessen in der US-Hauptstadt Washington fortgesetzt. Große Durchbrüche gab es hingegen noch nicht. Im Verlauf der Woche sollten weitere Treffen folgen, teilte das US-Präsidialamt mit.

Gegen 16.25 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um minimale 2,07 Einheiten oder 0,01 Prozent auf 25.881,18 Zähler. Der S&P-500 Index stieg 0,32 Punkte oder 0,01 Prozent auf 2.775,92 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte 9,01 Punkte oder 0,12 Prozent auf 7.481,42 Einheiten zu.

An der Konjunkturdatenfront wurde am Dienstag der NAHB-Index veröffentlicht, ein wichtiges Stimmungsbarometer für die amerikanischen Immobilienbranche. Mit 62 Punkten hat der Index im Februar weiter zugelegt und auch die Erwartungen übertroffen.

Bei den Werten aus der Berichtssaison legte nebst einigen Nebenwerten nur der Einzelhandelsriese Walmart Zahlen vor. Das Unternehmen hat im vierten Quartal vom starken Wachstum des Online-Geschäfts profitiert. Dazu trug vor allem der milliardenschwere Zukauf des indischen Onlinehändlers Flipkart bei. In den drei Monaten bis Ende Jänner kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 138,8 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stieg im Frühhandel in New York um 3,74 Prozent und setzte sich damit an die Spitze im US-Leitindex Dow Jones.

Die Technologiewerte in den USA zeigten sich währenddessen überwiegend etwas schwächer. Adobe, IBM und Qualcom gaben je ein halbes Prozent nach. D konnten sich bei den Chipherstellern gegen den Trend stemmen - sie stiegen um 2,13 Prozent. Deutliche Verluste gab es unterdessen bei den Bankwerten - Goldman Sachs und JPMorgan Chase rückten im US-Leitindex Dow Jones jeweils 1,30 Prozent nach unten. Citigroup und Bank of America verloren jeweils knapp 1 Prozent an Wert.

Der Kommunikationsinfrastrukturanbieter und Investmenttrust (REIT) Uniti verlor im Frühhandel mehr als ein Drittel seines Börsenwerts. Ein Bundesgericht in New York hatte zuletzt in einem Entscheid den Spinoff von Assets in denen Uniti aufging, beanstandet.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA423 2019-02-19/16:36