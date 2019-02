Timmermans vergleicht ungarische Kampagne gegen EU mit Monty Python

Warschau/Brüssel/Budapest (APA) - EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat die ungarische Regierungskampagne, die der EU-Kommission unter ihrem Präsidenten Jean-Claude Juncker die Förderung der Migration vorwirft, mit der britischen Komiker-Gruppe Monty Python verglichen. Dass diese Vorwürfe auf einer Regierungswebsite stünden, sei „fast Monty Python-mäßig, wenn es nicht so ernst wäre“, sagte Timmermans am Dienstag in Brüssel.

Inhaltlich wies Timmermans die Vorwürfe zurück. Die ungarische Regierung tue so, als ob sie nichts mit der EU zu tun hätte. Die Behauptung, dass die EU-Kommission den Grenzschutz schwäche, sei unwahr. Und bei humanitären Visa habe die EU-Kommission keine Zuständigkeit.

Timmermans lehnte es ab, für seine Kampagne als „Spitzenkandidat“ der Sozialdemokraten ein zweites Twitter-Konto anzulegen. Dies sei voll und ganz im Einklang mit dem Verhaltenskodex der EU-Kommission, sagte er.

Der EU-Kommissionsvize unterrichtete die EU-Europaminister über die jüngsten Entwicklungen zu den laufenden EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn und Polen. Seit der letzten Anhörung im Dezember habe es keine Fortschritte in Polen gegeben, sondern vielmehr neue Besorgnis erregende Entwicklungen. So gebe es immer mehr Disziplinarverfahren gegen Richter, die sich öffentlich zur Rechtsstaatlichkeit in Polen äußern.

Besorgt zur Entwicklung in Polen zeigten sich auch Deutschland und Frankreich in einer gemeinsamen Erklärung: Die EU müsse sich weiterhin mit diesem Dossier befassen und das Art. 7-Verfahren fortführen. „Wir möchten unsere Unterstützung für die Kommission und Vizepräsident Frans Timmermans unterstreichen. Seine Rolle ist essentiell, um den Dialog mit Polen fortzuführen und damit der Rat die Situation klar analysieren kann“, heißt es in der Erklärung beider Länder.