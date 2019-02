Winterwetter - Hintermuhr im Lungau wieder uneingeschränkt erreichbar

Muhr/Tamsweg (APA) - Der Ortsteil Hintermuhr-Jedl in der Gemeinde Muhr im Lungau ist seit heute, Dienstag, am Nachmittag wieder uneingeschränkt erreichbar. Die Gemeindestraße wurde für den Verkehr freigegeben, informierte der Lungauer Katastrophenschutzreferent Philipp Santner. Die Straße war wegen eines Lawinenabgangs am 10. Februar gesperrt worden und seit vergangen Freitag nur dreimal am Tag befahrbar.