Aufnehmen, verurteilen, abweisen - Wie Europa mit IS-Kämpfern umgeht

Wien/Hamburg (APA/dpa/ AFP) - In vielen europäischen Ländern läuft die Debatte, ob in Nordsyrien gefangene Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) aufgenommen werden sollen. US-Präsident Donald Trump hatte gefordert, Islamisten mit der jeweiligen Staatsangehörigkeit des Landes aufzunehmen und ihnen den Prozess zu machen.

Zurzeit sitzen sie in Gefängnissen, die von kurdischen Milizen kontrolliert werden. Aber nicht überall trifft Trumps Idee auf Gegenliebe:

ÖSTERREICH:

„Wir sind da sehr zurückhaltend, für uns geht der Schutz der österreichischen Bevölkerung natürlich vor“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Grundsätzlich ist Österreich aber rechtlich verpflichtet, seine eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Allerdings: Sobald jemand in den Militärdienst eines fremden Landes eintritt oder einer organisierten bewaffneten Gruppe beitritt, verliert er die österreichische Staatsbürgerschaft. Laut Gesetz darf dadurch aber niemand staatenlos werden. Aus Österreich stammen laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) 320 „Foreign Fighters“, 90 sollen bereits zurückgekehrt sein.

GROSSBRITANNIEN:

Innenminister Sajid Javid hatte sich schon vor dem Appell Trumps ablehnend geäußert: „Meine Botschaft ist klar - falls jemand Terrororganisationen im Ausland unterstützt hat, werde ich nicht zögern, seine Rückkehr zu verhindern.“ Der britische Justizminister David Gauke betonte aber, dass es rechtliche Probleme geben könnte. Man dürfe Menschen nicht staatenlos machen, sagte er dem Sender Sky News. London geht von rund 200 Jihadisten in Syrien und dem Irak aus. 400 weitere sind auf eigene Faust zurückgekehrt, wovon 40 bisher vor Gericht gebracht wurden.

DÄNEMARK:

Die Regierung und die oppositionellen Sozialdemokraten sind sich in ihrer Ablehnung von Trumps Forderung recht einig. Außenminister Anders Samuelsen sagte, er wolle nicht, dass einer der Kämpfer zurück nach Dänemark komme. „Es handelt sich um einige der gefährlichsten Menschen der Welt“, sagte Michael Aastrup Jensen, der außenpolitische Sprecher von Ministerpräsident Lars Lokke Rasmussen. Er will prüfen lassen, ob es möglich ist, ihnen ihre dänische Staatsbürgerschaft in Abwesenheit zu entziehen. Bei den Sozialdemokraten hieß es, die IS-Kämpfer müssten in der Region selbst vor Gericht gestellt werden. Nach Angaben der New Yorker Forschungsstelle The Soufan Center (TSC) sind 145 dänische „Foreign Fighters“ in Syrien und dem Irak, 67 davon sind zurückgekehrt (Stand 2017).

FRANKREICH:

Paris hatte bereits im Jänner angekündigt, 130 IS-Anhänger zurückholen zu wollen. Verteidigungsministerin Florence Parly warnte in einem Gastbeitrag der Zeitung „Le Parisien“ davor, die kurdischen Kräfte nach dem Abzug der USA in Syrien im Stich zu lassen. Der Westen verdanke den Kurden sehr viel. Justizministerin Nicole Belloublet sagte zu Trumps Appell: „Zum jetzigen Zeitpunkt antwortet Frankreich nicht auf diese Aufforderungen und hält an seiner Politik fest, von Fall zu Fall zu entscheiden.“ Paris geht von rund 150 Franzosen in kurdischer Haft aus, darunter 90 Minderjährige. Informationen des TSC zufolge gibt es 1.910 französische IS-Kämpfer, davon sollen 302 wieder ins Land zurückgekehrt sein.

DEUTSCHLAND:

Außenminister Heiko Maas (SPD) hält die Rückholung gefangener deutscher Jihadisten derzeit für „außerordentlich schwierig zu realisieren“. Auch könne es mangels Informationen schwierig sein, sie bei ihrer Rückkehr direkt festzunehmen und ihnen in Deutschland den Prozess zu machen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verwies in dem Zusammenhang darauf, dass es keinen Kontakt zu den syrischen Kurden gebe, die die Jihadisten inhaftiert haben. Berlin kündigte an, sich mit Paris und London abzustimmen. Die Regierung in Berlin geht von einer „mittleren zweistelligen Zahl“ von Deutschen in kurdischer Haft in Syrien aus. Laut Soufan Center beläuft sich die Zahl deutscher Jihadisten auf insgesamt 915, wovon knapp 300 Personen schon zurückgereist sind.

BELGIEN:

Der derzeitige Interims-Premierminister Belgiens, Charles Michel, ist dafür, dass in Syrien inhaftierten IS-Anhängern mit belgischer Staatsangehörigkeit vor Ort der Prozess gemacht wird. Er sei für „gerichtliche Entscheidungen in der Region“, sagte Michel der Nachrichtenagentur Belga zufolge. Zudem wolle er eine Form der internationalen Justiz ermöglichen. Wie genau diese Gerichtsbarkeit aussehen könnte, sagte er nicht. Aber er sprach sich für ein gemeinsames europäisches oder sogar internationales Vorgehen aus. Der belgische Außenminister Didier Reynders bekräftigte aber die Bereitschaft seines Landes, Kinder unter zehn Jahren „sobald wie möglich“ zurückzuholen. Die anderen Fälle sollten anschließend „Fall für Fall“ geprüft werden. Das Soufan Center gibt an, dass 528 Personen aus Belgien sich als ausländische Kämpfer dem IS anschlossen, 123 davon sind wieder in ihrem Heimatland.

SCHWEIZ:

Rund 30 Kämpfer mit Schweizer Pass sind seit 2001 in den Jihad gezogen. Wie viele umkamen, wie viele aktuell im Gewahrsam sind, sagt der Schweizer Nachrichtendienst des Bundes nicht. Laut dem TSC gingen 70 Schweizer „Foreign Fighters“ nach Syrien und in den Irak, 14 kehrten wieder zurück. Was mit inhaftierten Schweizern passieren soll, wird derzeit diskutiert. Die Regierung in Bern will darüber im Frühjahr entscheiden. Einige Parteien fordern, den Menschen den Schweizer Pass zu entziehen und damit die Rückkehr zu verhindern.

BALKAN:

Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Kosovo führten ab 2015 relativ strenge Gesetze gegen Menschen ein, die sich Terrororganisationen wie dem IS angeschlossen haben. Rückkehrer werden seitdem meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zum Westen gibt es einen gravierenden Unterschied: die IS-Kämpfer stammen nicht aus muslimischen Einwanderergesellschaften, sondern aus ansässigen muslimischen Bevölkerungen. Insofern gibt es die Debatte über den Entzug der Staatsbürgerschaft nicht. 845 der „Foreign Fighters“ in Syrien und im Irak stammen laut TSC aus der Balkan-Region.

SCHWEDEN:

Das Land hat keine Pläne, IS-Kämpfer zurück ins Land zu holen. Die schwedische Außenministerin Margot Wallström sagte am Montag, ihr Land habe seit 2011 vor Reisen nach Syrien gewarnt. „Sollte man trotzdem dorthin reisen, kann man nicht auf konsularische Unterstützung zählen.“ Weiter sagte sie: „Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die gekämpft haben, und beispielsweise ihren Kindern.“ Wie mit dieser Frage umgegangen werde, darüber diskutiere ihre Regierung gerade. Erst dieses Jahr soll ein Gesetz beschlossen werden, das die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation unter Strafe stellt. Auch die Ausreise, um sich einer solchen Organisation anzuschließen, ist erst seit 2016 strafbar, weshalb all jene, die zuvor nach Syrien und in den Irak gereist sind, dafür nicht vor Gericht gebracht werden können. Circa 300 „Foreign Figthers“ stammen laut TSC aus Schweden, wovon 106 wieder im Land sind.

NIEDERLANDE:

„Die Niederlande lehnen die Rückkehr ab“, sagte der dortige Außenminister Stef Blok. Allerdings ist die Koalition in dieser Frage nicht einer Meinung. Die linksliberale D66 ist für eine koordinierte Heimkehr und will eine europäische Lösung. Im Kriegsgebiet sollen rund 40 ehemalige niederländische Jihadisten gefangen sein. Hinzu kommen Frauen und Kinder. Jihadisten mit doppelter Staatsangehörigkeit kann die niederländische entzogen werden. Informationen des TSC zufolge gibt es 280 niederländische IS-Kämpfer, 50 davon sind bereits zurückgekehrt.