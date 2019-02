Wiener Rentenmarkt am Nachmittag kaum verändert

Wien (APA/dpa-AFX) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagnachmittag behauptet gezeigt. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen bewegten sich kaum. Auch der deutsche Bund-Future tendierte behauptet.

Sorgen um Italien haben die als sicher geltenden Staatsanleihen am Dienstag gestützt. Im Dezember sind die Industrieaufträge regelrecht eingebrochen. Die Sorgen um die italienische Wirtschaft dürfte so weiter zunehmen.

Im vierten Quartal war Italien in die Rezession gerutscht. Zudem steht die Entscheidung der Ratingagentur Fitch am Freitag an. Eine Herabstufung wird von einigen Beobachtern nicht ausgeschlossen. Die Renditen italienischer Staatsanleihen stiegen gegen den Markttrend in der Eurozone deutlich.

In Deutschland hellten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen zwar den vierten Monat in Folge auf. Den Markt bewegten die Daten aber kaum. „Eine schnelle Korrektur der schwächelnden Wirtschaftsentwicklung wird aktuell nicht erwartet“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Auch die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Zahlen zum Wohnungsmarkt wirkten sich nicht merklich im Handel aus.

Um 16:45 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,48 um 12 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (166,36). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,56. Das Tageshoch lag bisher bei 166,75, das Tagestief bei 166,27, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 48 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 533.761 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,21 (zuletzt: 1,22) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,45 (0,46)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,11 (-0,11) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,49 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (35) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,68 107,01 1,21 106,68 107,03 Bund 28/01 10 0,75 100,45 100,50 0,45 100,41 103,7 Bund 23/03 5 0,00 110,03 110,20 -0,11 110,13 101,15 Bund 20/01 2 3,90 110,29 110,34 -0,49 110,33 106,2 ~