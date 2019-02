Ob kalt oder tropisch - Singvögel bevorzugen dunkles Federkleid

Starnberg (APA/dpa) - Singvögel bevorzugen sowohl in kalten als auch in tropischen Gebieten ein dunkles Federkleid. In kalten Regionen sind Singvogelarten oft dunkel gefärbt, weil dunkle Farben mehr Wärme aufnehmen. In warmen und feuchten Klimaregionen haben viele Vögel ein dunkles Gefieder, weil sie so in den schattigen Tiefen der tropischen Urwälder besser getarnt sind.

Das fand ein internationales Team von Wissenschaftern mit Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Ornithologie im oberbayerischen Seewiesen bei Starnberg heraus. Es hat die Gefiederfärbung von fast 6.000 Singvogelarten weltweit untersucht.

Die Forscher bestätigten damit zwei unterschiedliche Theorien zur Färbung von Tieren. Nach der einen sind Tiere zur besseren Tarnung vor allem im warmen und feuchten Klima dunkler. Die andere geht davon aus, dass Tiere eher im kalten Klima dunkler gefärbt sind, weil sie so mehr Wärme aufnehmen können. Die geografischen Unterschiede in der Färbung seien eine wichtige Grundlage für das Verständnis dafür, wie sich Tiere an klimatische Änderungen anpassen können, hieß es.