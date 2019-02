Budapester Börse schließt mit Abschlägen

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Nachdem der ungarische Leitindex BUX am Vortag klare Zuwächse verzeichnet hatte, verlor er am heutigen Handelstag 0,23 Prozent auf 40.560,44 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,6 (zuletzt: 10,6) Mrd. Forint. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche in der Verlustzone.

Unter den Schwergewichten des BUX verzeichneten die Pharmatitel von Richter die größten Verluste: Sie gaben um 0,93 Prozent nach. MOL verloren geringere 0,30 Prozent. Die Wertpapiere der OTP Bank sanken indes um 0,09 Prozent. MTelekom gingen dagegen um 0,53 Prozent fester aus dem Handel.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 470 467,50 MOL 3.300 3.310 OTP Bank 11.680 11.690 Gedeon Richter 5.410 5.460 ~

