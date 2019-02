Zwölfjährige Russin beim Skifahren in Tirol schwer verletzt

Obertilliach (APA) - Ein zwölfjähriges Mädchen aus Russland ist am Montag beim Skifahren in Obertilliach in Osttirol schwer an der Schulter verletzt worden. Das Mädchen stieß laut Polizei auf der Piste neben dem Stubenlift mit einem 26-jährigen Deutschen zusammen. Die Zwölfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.