Warschauer Börse schließt erneut schwächer

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse ist am Dienstag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der WIG-30 verlor 0,08 Prozent auf 2.658,43 Punkte. Der breiter gefasste WIG sank um 0,18 Prozent auf 59.477,32 Zähler.

Auch in Europa zeigten sich die meisten Börsen in der Verlustzone, wobei besonders Bankwerte die Börsenbarometer nach unten zogen. In Polen wurde dagegen kein eindeutiger Trend im Bankensektor festgestellt. Während die größten Kursverluste unter Bankenaktien innerhalb des WIG-30 die Anteilsscheine der Santander Bank Polska verzeichneten (minus 1,99 Prozent), stiegen Alior Bank um 2,77 Prozent. Bank Pekao gewannen indes 0,95 Prozent.

Unter den Einzelwerten rückten Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) in den Fokus, die möglicherweise auf eine Aussage des Unternehmenschef von JSW reagierten. Der CEO des Kohleproduzenten, Daniel Ozon, hatte am Vorabend in Aussicht gestellt, über Emissionen neuer Aktien zwischen 0,5 und 1 Mrd. polnische Zloty an Liquidität sichern zu stellen. Das Papier verlor 1,4 Prozent.

Konjunkturseitig rückten Arbeitsmarktdaten in den Mittelpunkt. Der durchschnittliche Bruttolohn sei im Privatsektor im Jänner um 7,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen, teilte das Statistikamt GUS mit. Die Beschäftigung habe im selben Zeitraum um 2,9 Prozent zugelegt.

