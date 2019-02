Karl Lagerfeld - Wolfgang Joop: „War einer der ersten Europäer“

Berlin/Wien (APA/AFP) - Der Designer Wolfgang Joop hat den verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld als europäischen Brückenbauer gewürdigt. Lagerfeld sei „einer der ersten Europäer“ gewesen, sagte Joop Medien. Der ORF kündigte unterdessen Programmänderungen in memoriam Lagerfeld an.

„Er ist mit 16 Jahren nach Paris gegangen und hat es geschafft, eine deutsch-französische Brücke zu schlagen und ist dadurch eine europäische Figur geworden“, betonte Joop. Lagerfeld habe sich selbst eine persönliche Disziplin auferlegt, „gerade im Kontrast zu seinem ehemals besten Freund Yves Saint Laurent, der sich den Gefühlen, Sehnsüchten und Drogen hingegeben hatte“, sagte Joop weiter. „Er war ein Über-Mensch, der so unendlich viel geschafft hat.“

Zum Ableben von Lagerfeld ändert der ORF sein Programm und zeigt am Mittwoch um 23.20 Uhr in ORF 2 die Doku „Lagerfeld Confidentiel“. Der Dokumentarfilm von Rodolphe Marconi bietet Einblick in das Leben des Modeschöpfers. ORF III würdigt den Verstorbenen mit dem Porträt „Karl Lagerfeld - Lebensskizzen“ am Donnerstag um 23.45 Uhr (Wiederholung am 25. Februar um 23.35 Uhr). Darin plaudert Lagerfeld unbefangen vor der Kamera des Filmemachers Loic Prigent über sein Leben und seinen Durchbruch in der Pariser Modewelt.