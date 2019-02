Europas Leitbörsen schließen mehrheitlich schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag den Handelstag überwiegend mit Verlusten beendet. Bei den Leitindizes in Europa konnten sich die Bullen nach einem langen Hin und Her schlussendlich nur beim deutschen DAX und beim Stockholmer OMX durchsetzen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel im Laufe des Tages um 5,38 Einheiten oder 0,17 Prozent auf 3.239,41 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.309,21 Punkten und plus 10,01 Einheiten oder 0,09 Prozent.

Der FTSE-100 der Börse London verlor um 40,30 Zähler oder 0,56 Prozent und steht nun bei 7.179,17 Stellen. In Stockholm gab es beim OMX gegen den Trend ein Plus von 0,21 Prozent auf 1.587,22 Zähler.

Bei den Konjunkturdaten standen heute in Deutschland die einflussreichen ZEW-Konjunkturerwartungen für Februar auf dem Programm. Das Barometer für die Analystenerwartungen im nächsten halben Jahr stieg im Februar um 1,6 auf minus 13,4 Punkte. Der Konjunkturindikator aus Mannheim hat damit den besten Wert seit vergangenen September erreicht.

Im Branchenvergleich rückten die Banken am Dienstag ins Minus. UniCredit rutschten um 1,40 Prozent nach unten und Standard Chartered verloren 2,12 Prozent.

Die größte europäische Bank HSBC hat unter ihrem neuen Chef John Flint 2018 trotz der weltweiten Finanzmarkt-Turbulenzen weiter zugelegt. Im abgelaufenen Jahr steigerte die Bank ihren Konzerngewinn um mehr als ein Viertel auf rund 15 Milliarden US-Dollar (13,3 Mrd. Euro). Allerdings verfehlte HSBC zuletzt die Erwartungen von Analysten. Die Aktie verlor im Lauf des Tages knapp 4 Prozent.

Verluste gab es ebenfalls bei den Verbrauchsgüterherstellern. So gaben Anheuser-Busch 1,28 Prozent ab und Reckitt Benckiser verloren 2,32 Prozent.

Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP hat im ersten Halbjahr enttäuscht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nach Steuern ging um acht Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zurück. In London schlossen die Papiere etwas schwächer mit minus 0,21 Prozent.

Beim deutschen DAX-Neuling Wirecard gibt es weiter keine Verschnaufpause. Nach der gestrigen Ankündigung der deutschen Finanzmarktaufsichtsbehörde BaFin, die Leerverkäufe auf Wirecard-Aktien zu verbieten, gab es heute wieder ein Plus von mehr als viereinhalb Prozent. Am Vortag waren die Aktien des Finanzabwicklers um 15 Prozent nach oben gesprungen.

~

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Wien ATX 3.021,76 -2,16 -0,07 Frankfurt DAX 11.309,21 10,01 0,09 London FT-SE-100 7.179,17 -40,30 -0,56 Paris CAC-40 5.160,52 -8,02 -0,16 Zürich SPI 10.826,27 -21,05 -0,19 Mailand FTSEMIB 20.228,19 -101,64 -0,50 Madrid IBEX-35 9.136,40 -19,10 -0,21 Amsterdam AEX 538,07 -1,56 -0,29 Brüssel BEL-20 3.585,48 -7,92 -0,22 Stockholm SX Gesamt 1.587,22 3,36 0,21 Europa Euro-Stoxx-50 3.239,41 -5,38 -0,17

Euro-Stoxx 357,29 -0,80 -0,22 ~

