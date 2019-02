Börse London schließt im Minus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag in einem überwiegend schwächeren europäischen Umfeld mit moderaten Verlusten geschlossen.

Der FTSE-100 Index ging um 40,30 Einheiten oder 0,56 Prozent tiefer bei 7.179,17 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 39 Gewinner und 60 Verlierer gegenüber. Zwei Titel notierten unverändert.

Der britische Arbeitsmarkt hat sich aktuellen Daten zufolge trotz der großen Unsicherheit um den Brexit robust entwickelt. Die Arbeitslosenquote lag in den drei Monaten bis Dezember unverändert bei 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Niedriger lag die Quote zuletzt im Jahr 1975. Analysten hatten im Mittel mit einer konstanten Quote gerechnet.

Die größte europäische Bank HSBC hat unter ihrem neuen Chef John Flint 2018 trotz der weltweiten Finanzmarkt-Turbulenzen weiter zugelegt. Im abgelaufenen Jahr steigerte die Bank ihren Konzerngewinn um mehr als ein Viertel auf rund 15 Milliarden US-Dollar (13,3 Mrd. Euro). Allerdings verfehlte HSBC zuletzt die Erwartungen von Analysten. Die Aktie verlor im Lauf des Tages knapp 4 Prozent.

Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP hat im ersten Halbjahr enttäuscht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nach Steuern ging um acht Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zurück. Die Papiere schlossen etwas schwächer mit minus 0,21 Prozent.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, sackten Aktien des Tradinghauses Plus500 um mehr als 10 Prozent ab. Sie waren bereits vergangene Woche wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten in der Finanzberichterstattung auf die rote Liste der Anleger geraten. Ebenfalls klare schwächer zeigten sich Indivior, die sogar mehr als 11 Prozent nach unten rückten.

Einen Spitzenplatz im FTSE-250 erreichten Aktien der britische Diskont-Bäckereikette Greggs mit einem Plus von mehr als 11 Prozent. Die neue vegane Hotdoglinie der Kette sorgte dabei dem Unternehmen zufolge für klingende Kassen. Im Berichtszeitraum steht ein Umsatzanstieg um 14 Prozent zu Buche.

