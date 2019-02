TeenSTAR: Opposition zu Erlass skeptisch

Wien (APA) - Mit Skepsis hat die Opposition auf den neuen Erlass des Bildungsministeriums zur Zusammenarbeit mit außerschulischen Organisationen in der Sexualpädagogik reagiert. SPÖ und NEOS befürchteten, dass sich Minister Heinz Faßmann (ÖVP) dabei aus der Verantwortung stehle. Die Liste Jetzt begrüßte den Erlass und forderte die Überprüfung aller einschlägig tätigen Sexualpädagogik-Vereine.

SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner vermisste laut einer Aussendung die nötige Substanz in der Ankündigung des Ministeriums. Neue Clearingstellen in den Bildungsdirektionen würden nichts bringen, wenn in Fällen wie jenem des Vereins „TeenSTAR“ nicht gehandelt werde, so Lindner.

Eine Clearingstelle sei grundsätzlich sinnvoll, meinte auch NEOS-Bildungssprecher Douglas Hoyos. Doch ohne Handhabe und Übersicht, welche Vereine aktiv seien, sei dies zahnlos. Auch dass jedes Bundesland und jede Bildungsdirektion wieder extra entscheiden könne, sei nicht zielführend.

„Es hat den Anschein, als bräuchte es eine Überprüfung aller derzeit tätigen Vereinen in österreichischen Klassenzimmern“, meinte Jetzt-Bildungssprecherin Stephanie Cox: „Wir müssen sicher gehen, dass nicht noch mehr Vereine ihre bedenklichen Inhalte an Österreichs Schulen verbreiten können.“