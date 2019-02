US-Börsen im Verlauf einheitlich im Plus - Walmart im Fokus

New York (APA) - In New York haben sich am Dienstag im Verlauf die Börsenbarometer einheitlich in die Gewinnzone gezeigt. Nach einem verhaltenen Börsenstart stieg der Dow Jones zuletzt um 0,09 Prozent auf 25.907,54 Stellen. Angetrieben dürfte den wichtigsten Index der Welt wohl unter anderem der Titel von Walmart haben, der nach guten Zahlen des Konzerns nach oben kletterte.

Mit 3,6 Prozent im Plus bestiegen die Wertpapiere des Einzelhändlers die Spitze des US-Leitindex. Vorgelegte Zahlen belegten, die Umsätze der Supermarktkette wurden von der starken Nachfrage in den USA und dem boomenden Online-Geschäft befeuert. Im wichtigen Weihnachtsquartal steigerte nämlich Walmart in den USA auf vergleichbarer Verkaufsfläche den Erlös um 4,2 Prozent, teilte der Konzern mit. Im Fahrtwasser des Dow-Konzerns zeigten sich auch die Papiere weiterer Online-Händler freundlich - darunter Amazon, die 1,3 Prozent gewannen.

Zugewinne verzeichneten neben dem Dow auch die breiter angelegten Indizes der Wall Street: Der S&P-500 stieg um 0,18 Prozent auf 2.780,71 Zähler. Der Nasdaq Composite erhöhte sich um 0,23 Prozent auf 7.489,41 Einheiten.

Mit Blick auf weitere Werte ging es dagegen für die Aktien des Spielzeugherstellers Mattel nach unten. Sie verloren 1,7 Prozent, nachdem der Konzern eine enttäuschende Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt hatte und darüber hinaus eine fallende Nachfrage nach Barbiepuppen festgestellt hatte.

Auch der internationale Handelsstreit zwischen den USA und China blieb am Dienstag im Blickfeld der Anleger. Die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern wurden nämlich heute in Washington fortgesetzt. Große Durchbrüche gab es dabei nicht. Im Verlauf der Woche sollten weitere Treffen folgen, teilte das US-Präsidialamt mit.

