Netanyahu verurteilt „schockierenden“ Antisemitismus in Frankreich

Jerusalem/Paris (APA/AFP) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die „schockierenden“ antisemitischen Grabschändungen auf einem jüdischen Friedhof im Elsass verurteilt. In einer Videobotschaft rief er am Dienstag die Führungspersönlichkeiten in Frankreich und Europa dazu auf, „klar Stellung gegen Antisemitismus zu beziehen“. „Er ist eine Plage, die alle bedroht, nicht nur uns“, fügte Netanyahu hinzu.

In der elsässischen Gemeinde Quatzenheim hatten Unbekannte rund hundert Gräber auf dem dortigen jüdischen Friedhof geschändet, Grabsteine wurden mit blauen oder gelben Hakenkreuzen beschmiert. Netanyahu sprach von „wilden Antisemiten“, welche die Gräber entweiht hätten.

Angesichts des massiven Anstiegs antisemitischer Übergriffe in Frankreich will Präsident Emmanuel Macron, der am Dienstag nach Quatzenheim gereist war, am Abend gemeinsam mit den Spitzen des Parlaments an der Pariser Holocaust-Gedenkstätte zusammentreffen. Unter dem Motto „Es reicht“ („Ça suffit!“) sind im Anschluss in Paris und anderen Städten Kundgebungen gegen Antisemitismus geplant. Daran beteiligen sich bis auf die Rechtspopulisten alle größeren Parteien.