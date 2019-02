Turnen: Ex-NBA-Managerin soll US-Verband aus Nassar-Skandal führen

New York (APA/Reuters) - Die Basketball-Managerin Li Li Leung soll als neue Präsidentin und Vorstandschefin den US-Turnverband nach der Affäre um den früheren Mannschaftsarzt Larry Nassar aus seiner Schieflage befreien. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Leung war bisher in der National Basketball League (NBA) zuständig für internationale Partnerschaften. In ihrer Jugend betrieb sie Turnen selbst als Leistungssport.

Im US-Turnverband hatten mehr als 350 Athletinnen dem Mediziner Larry Nassar vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben, darunter auch die Olympiasiegerinnen Alexandra Raisman, McKayla Maroney, Gabby Douglas und Simone Biles. Der Arzt wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

In der Folge des Skandals musste die gesamte Führung des US-Turnverbandes gehen, darunter auch Präsident Steve Penny. Das Nationale Olympische Komitee der USA droht, die Turner auszuschließen. Viele Sponsoren zogen sich zurück. Die glücklose Penny-Nachfolgerin Kerry Perry trat im September vergangenen Jahres zurück.