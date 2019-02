Ski alpin: Ergebnisse City Event Stockholm - Shiffrin, Zenhäusern 1.

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA259 vom 01.01.2019 müssen jeweils die Endstände korrigiert werden, der Ski-Weltverband reiht die Läufer von 1 bis 16 durch. --------------------------------------------------------------------- ~ Stockholm (APA) - Ergebnisse vom zum Slalom-Weltcup zählenden City Event in Stockholm (Parallelkurs mit 22 Riesentorlauf-Toren und einem Sprung) vom Dienstag:

Damen - Endstand: 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Christina Geiger (GER) - 3. Anna Swenn-Larsson (SWE) - 4. Frida Hansdotter (SWE) - 5. Katharina Truppe (AUT) - 6. Laurence St-Germain (CAN) - 7. Wendy Holdener (SUI) - 8. Petra Vlhova (SVK) - 9. Katharina Liensberger (AUT) - 10. Kristin Lysdahl (NOR) - 11. Bernadette Schild (AUT) - 12. Erin Mielzynski (CAN) - 13. Irene Curtoni (ITA) - 14. Ragnhild Mowinckel (NOR) - 15. Nastasia Noens (FRA) - 16. Chiara Costazza (ITA)

Achtelfinale: Shiffrin s. Mowinckel (out), Truppe s. Mielzynski (+0,14), Swenn-Larsson s. Costazza (1,29), Holdener s. Curtoni (out), Hansdotter s. Lysdahl (0,87), St-Germain s. Liensberger (0,49), Geiger s. Schild (0,98), Vlhova s. Noens (out)

Viertelfinale: Shiffrin s. Truppe (0,16), Swenn-Larsson s. Holdener (out), Hansdotter s. St-Germain (0,52), Geiger s. Vlhova (out)

Semifinale: Shiffrin s. Swenn-Larsson (0,01), Geiger s. Hansdotter (0,04)

Um Platz drei: Swenn-Larsson s. Hansdotter (0,35)

Finale: Shiffrin s. Geiger (0,27)

Herren - Endstand: 1. Ramon Zenhäusern (SUI) - 2. Andre Myhrer (SWE) - 3. Marco Schwarz (AUT) - 4. Daniel Yule (SUI) - 5. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) - 6. Manfred Mölgg (ITA) - 7. Alexis Pinturault (FRA) - 8. Marcel Hirscher (AUT) - 9. Dave Ryding (GBR) - 10. Christian Hirschbühl (AUT) - 11. Manuel Feller (AUT) - 12. Henrik Kristoferssen (NOR) - 13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) - 14. Clement Noel (FRA) - 15. Loic Meillard (SUI) - 16. Michael Matt (AUT)

Achtelfinale: Hirscher s. Muffat-Jeandet (0,94), Zenhäusern s. Feller (0,57), Pinturault s. Hirschbühl (0,10), Yule s. Meillard (out), Mölgg s. Noel (disqualifiziert), Myhrer s. Matt (out), Schwarz s. Ryding (0,21), Foss-Solevaag s. Kristoffersen (0,34)

Viertelfinale: Zenhäusern s. Hirscher (0,49), Yule s. Pinturault (0,21), Myhrer s. Mölgg (1,11), Schwarz s. Foss-Solevaag (0,15)

Semifinale: Zenhäusern s. Yule (0,29), Myhrer s. Schwarz (0,06)

Um Platz drei: Schwarz s. Yule (out)

Finale: Zenhäusern s. Myhrer (0,27)