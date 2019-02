Juncker sorgt sich um sein Vermächtnis: „Bin mit Abriss beschäftigt“

Stuttgart (APA/dpa) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich zum Ende seiner Amtszeit frustriert über die politischen Entwicklungen auf dem Kontinent gezeigt. „Ich bin nach Brüssel gegangen 2014, um etwas aufzubauen - und bin jetzt mit dem Abriss beschäftigt“, sagte er mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen am Dienstag bei einer Rede im Stuttgarter Landtag.

Die Gespräche mit der britischen Premierministerin Theresa May machten ihm ebenso wenig Spaß wie Gespräche über Zölle und der Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump, so Juncker. Die Amtszeit Junckers endet im November dieses Jahres. Er kandidiert nicht erneut. Sein Besuch in Stuttgart fällt in die entscheidende Phase der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien, das am 29. März aus der EU austreten will. Er halte den Brexit nach wie vor für die tragischste Nachkriegsentscheidung in Europa, sagte Juncker. Würden die Briten eine Verlängerung des Austrittdatums über Ende Mai hinaus beantragen, müssten sie auch an der Europawahl Ende Mai teilnehmen.