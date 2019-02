Kneissl beginnt Südasien-Reise mit Besuch in Bangladesch

Dhaka/Wien (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) absolviert am Mittwoch im Zuge einer neuntägigen Südasienreise einen Besuch in Bangladesch. In Dhaka steht neben einem Treffen mit Außenminister Abdul Momen und einem Business-Meeting auch ein Höflichkeitsbesuch bei Ministerpräsidentin Sheikh Hasina auf dem Programm. Weitere Stationen Kneissls sind bis Dienstag kommender Woche Nepal, Bhutan und Indien.

Die Rückkehr nach Wien ist für den darauffolgenden Mittwoch geplant. Österreich könne Asien etwa im Bereich „Lebensqualität“ viel anbieten, hieß es im Vorfeld. Daher könnten Anknüpfungspunkte in den Bereichen Energie, Umwelt, Städtebau oder Ausbildungs- und Sicherheitsfragen als Basis für eine intensivierte Zusammenarbeit dienen. Zudem werden auch Entwicklungshilfeprojekte besucht. Zentrale Anliegen der österreichischen Außenpolitik wie Multilateralismus oder die Abschaffung der Todesstrafe würden genauso in die Gespräche einfließen wie die Einschätzung von geopolitischen und regionalen Entwicklungen in Asien, stellte das Büro von Kneissl fest. Dazu wolle die Außenministerin auch persönliche Anliegen wie „Women Empowerment“ bei diversen Terminen ansprechen.